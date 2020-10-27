أكاديمي سعودي يكشف أسباب أمراض الوراثة النادرة لدى بعض الأسر في المملكة

كشف نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز لدعم البحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز المالك، بعض العوامل الوراثية التي قد تؤدي إلى أمراض نادرة في الأسر السعودية.

وقال الدكتور عبدالعزيز، خلال لقائه على قناة الإخبارية، إن استمرار زواج الأقارب لمئات السنين تسبب في أن تكون أمراض الوراثة النادرة موجودة في المجتمع السعودي بشكل أكبر من المعدلات العالمية.

وأضاف أن البرنامج الخاص باكتشاف مسببات الأمراض الوراثية النادرة “جينيوم” نجح في تقديم منصة تساعد السعوديين على اكتشاف الأسباب الوراثية الخاصة بحالات التشوه في الأجنة، ووثق البرنامج 7.5 ألف متغير مسبب للأمراض الوراثية في المملكة، منها 3.5 ألف تغير جيني تسبب في أكثر من 1200 مرض وراثي نادر.