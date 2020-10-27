فرع الموارد البشرية بالرياض يشرف على أكثر من 900 جهة أهلية وخيرية

أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ان مراكز التنمية التابعة له تشرف على اكثر من 900 جهة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخيرية والجمعيات التعاونية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز ضيافة الأطفال ومراكز الإرشاد الأسري الأهلية ومراكز الدراسات والبحوث الاجتماعية والصناديق العائلية “

ويتلخص دور مراكز التنمية الاجتماعية في دراسة ومتابعة طلبات التأسيس والتراخيص الجديدة لهذه الجهات وتجديدها والرفع بالتوصيات حيالها وتنفيذ الزيارات التتبعية وتقييم وتدوين الملاحظات ومعالجة الشكاوى الواردةان وجدت بالإضافة الى تنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بمراكز التنمية نفسها لتعزيز التواصل مع المجتمع بمؤسساته الخاصة والعامة ونشر ثقافة التطوع من خلال رفع طلبات تأسيس وحدات التطوع وتدريب المتطوعين مع الاشراف الكامل على اعمالهم والمساهمة في عقد الشراكات تحت اشراف الادارة المختصة بالوكالة .

يشار الى جميع مراكز التنمية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والبالغ عددها 8 مراكز تهدف الى تنمية المجتمع المحلي بمايحقق له النمو والتطور والإستقرار الاجتماعي في كافة المجالات.