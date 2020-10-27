تقارير إسبانية: بارتوميو يستقيل من رئاسة برشلونة #الاهلي_النصر_الكلاسيكو

أفادت تقارير وسائل إعلام إسبانية بأن جوسيب ماريا بارتوميو، استقال من رئاسة مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني.

وذكر تقرير لصحيفة “سبورت” الإسبانية أن بارتوميو ومجلس إدارة النادي بأكمله قرروا الاستقالة من رئاسة نادي برشلونة بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس، اليوم الثلاثاء.

ويأتي قرار بارتوميو بالاستقالة، بعد أن رفضت حكومة كتالونيا مقترح تأجيل تصويت حجب الثقة من مجلس إدارة النادي الكتالوني.

وكانت اكتملت عملية تجميع التوقيعات الصحيحة لحجب الثقة من مجلس إدارة برشلونة برئاسة بارتوميو في وقت سابق.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أن أكد بارتوميو، أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي عقده بأنه لم يفكر في الاستقالة من رئاسة النادي مطلقاً.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة برئاسة بارتوميو أعلن في وقت سابق عن إقامة انتخابات مبكرة لرئاسة النادي في شهر مارس من عام 2021 المقبل.