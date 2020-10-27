النصر يهزم #الأهلي ويضرب موعدا مع غريمه #الهلال في نهائي كأس الملك #الأهلي_النصر #الهلال_أبها #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

تغلب النصر على الأهلي بنتيجة 2-1 ، وذلك في لقاء الذي جمعهم مساء اليوم في نصف نهائي وبذلك يتأهل ليواجه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقد سجل الأهلي الهدف الاول عن طريق هدافه عمر السومة في الدقيقة 19 ، و تمكن النصر تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الاول من خلال لاعبه البرازيلي بيتروس بعد انطلاقة رائعة له .

وفي الشوط الثاني تناوب الفريقين في إضاعة الفرص بشكل متتالي ، وقبل نهاية المباراة سجل مارتينيز الهدف الثاني للنصر بعد تمريرة رائعة من حمدالله .

وبذلك سيكون نهائي كأس الملك بين الهلال و النصر في وقت سيتم تحديده لاحقًا ، كما ضمن النصر المشاركة في كأس السوبر السعودي من امام الهلال