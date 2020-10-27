“الزكاة والدخل” توضح تفاصيل مبادرة الإعفاء من الغرامات

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، عن بدء العمل بمبادرة الإعفاء من الغرامات والتي تستمر حتى الخميس 31 ديسمبر 2020.

وتشمل مبادرة الإعفاء من الغرامات اعتراضات المكلفين القائمة بالفعل لدى الهيئة على فرض غرامات التأخير في التسجيل.

وأوضحت الهيئة الأمر عن طريق التمثيل بحالة إعفاء شركة كان لديها اعتراض قائم قبل 30 سبتمبر 2020 في الهيئة على فرض غرامة التأخير في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى أنه تم إعفاء الشركة من غرامة التأخير في التسجيل وتوثيق التنازل عن الاعتراض وف الإجراءات المعتمدة لذلك.

وأتاحت الهيئة مزيدا من التفاصيل على الرابط: https://bit.ly/3o9Tk2B