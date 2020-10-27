بعد التأهل إلى #نهائي_كأس_الملك.. “حمدالله” يرفع شعار “بأبي أنت وأمي يا رسول الله” #الا_رسول_الله

رفع لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله شعار “بأبي أنت وأمي يا رسول الله” على التيشيرت الخاص به عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الأهلي، والتي تأهل فيها إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب حمدالله عبر حسابه على تويتر رافعا صورته بالشعار “بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاةُ ربي والسلامُ معطرا يا خاتمَ الرسل الكرام محمدٌ بالوحي والقرآن كنتَ مطهرا لك يا رسول الله صدقُ محبةٍ وبفيضها شهِد اللسانُ وعبّرا لك يا رسول الله صدقُ محبةٍ فاقتْ محبةَ كل مَن عاش على الثرى لك يا رسول الله صدقُ محبةٍ لا تنتهي أبداً ولن تتغيرا”.

وتغلب النصر على الأهلي بنتيجة 2-1 ، وذلك في لقاء الذي جمعهم مساء اليوم في نصف نهائي وبذلك يتأهل ليواجه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقد سجل الأهلي الهدف الاول عن طريق هدافه عمر السومة في الدقيقة 19 ، و تمكن النصر تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الاول من خلال لاعبه البرازيلي بيتروس بعد انطلاقة رائعة له .

وفي الشوط الثاني تناوب الفريقين في إضاعة الفرص بشكل متتالي ، وقبل نهاية المباراة سجل مارتينيز الهدف الثاني للنصر بعد تمريرة رائعة من حمدالله .

وبذلك سيكون نهائي كأس الملك بين الهلال و النصر في وقت سيتم تحديده لاحقًا ، كما ضمن النصر المشاركة في كأس السوبر السعودي من امام الهلال