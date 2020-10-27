فيتوريا : سنحقق البطولات .. والمشاركات المتواصلة أرهقت اللاعبين #الاهلي_النصر #الهلال_ابها #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين

أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر على أن الفريق واجه ظروفا صعبة قبل وأثناء المباراة.

وقال فيتوريا في حديثه: ” لعبنا مباراة جيدة نوعا ما، لكننا لم نظهر بالمستوى المأمول في الشوط الأول ولعبنا في الشوط الثاني بذكاء لاننا كنا نحتاج أن تصل الكرة بين الخطوط لتحقيق هدفنا بالوصول لمرمى الاهلي).

وعن الاصابات المتواصلة قال: ” خسرنا لاعبين بسبب الاصابات والوقت غير الكافي لاستعادة اللاعبين لصحتهم اللياقية حيث لعبنا ٧ مباريات خلال ١٨ يوما ونعمل خطوة بخطوة لتحقيق الانتصارات ‏).

وأضاف : ” أهنئ اللاعبين بالفوز وتأهلنا للمباراة النهائية أمام الهلال سيكون ديربي ممتع حيث سنلعب معهم نهائي الكأس والسوبر السعودي وأطمح في الحصول على البطولتين لاضافتهم لسجلات النصر”.