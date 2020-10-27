تحذير مهم من هيئة الإعلام المرئي و المسموع قبل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين #الاهلي_النصر‬⁩ ⁧‫#الهلال_ابها‬⁩ ⁧‫#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين

أطلقت الهيئة العامة للإعلام المرئي و المسموع،اليوم، نداءً مهما لكل المؤسسات و الأشخاص المعنيين بالإعلام الرياضي، وذلك باقتراب بدء الموسم الرياضي الجديد وعلى رأسه دوري كرة القدم.

و حذرت الهيئة من الخروج عن ضوابط المحتوى الاعلامي المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام.

وقالت في تغريدات لها على “تويتر” : “بمناسبة عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما يصاحبه من حراك إعلامي نشط، فإن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تود أن تنوه لعموم المشاركين في المنصات الإعلامية على ضرورة التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للنظام…”

و أضافت: “تؤكد الهيئة في هذا الشأن حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه الارتقاء بالشأن الإعلامي، والعمل على إظهاره بما يليق بسمعة ومكانة المملكة ومواطنيها، وألا تُفضي روح المنافسة والتشجيع الرياضي إلى خلق مناخ يحمل الكراهية والتعصب المنبوذَين.

و تابعت الهيئة في تغريداتها : “من هذا المنطلق، تهيب الهيئة العامة للإعلام #المرئي_والمسموع بالجميع التخلّق بأخلاقيات المهنة، والنأي بالشأن الإعلامي عن كل محتوى لا يليق.