منصة “اعتماد” تفعّل خدمة أوامر الإركاب لموظفي الجهات الحكومية بالتعاون مع الخطوط السعودية

فعّلت منصة “اعتماد” الرقمية في وزارة المالية خدمة أوامر الإركاب لموظفي الجهات الحكومية الذي يٌمكن من خلاله إدارة عمليات أوامر الإركاب والبحث عن الرحلات وإتمام إجراءات الحجز وإصدار تذكرة السفر مع استلام التذكرة إلكترونياً ، وذلك من خلال الربط المباشر مع الخطوط الجوية العربية السعودية.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان ، أن تفعيل خدمة أوامر الإركاب يأتي في إطار سعي الوزارة المستمر للتطوير والابتكار وجهودها لدعم خطة التحول الرقمي وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وأن منصة اعتماد تراعي في خدماتها ضمان سرعة الأداء والدقة في البيانات والسهولة في الإجراءات .

وقال الصويان : ” توفر الخدمة للموظف الحكومي إمكانية التقديم على طلب إركاب وتحديد وجهات السفر والمواعيد ، ثم اختيار الرحلة المناسبة من خلال خيارات البحث وإصدار التذاكر إلكترونياً عبر عملية الربط المباشر مع الخطوط السعودية” ، مبيناً أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بزيارة منصة اعتماد ، حيث فُعلت الخدمة في كل من وزارة المالية ووزارة الرياضة ، على أن تُفعل تدريجياً لكافة الجهات الحكومية خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً إلى أن خدمة أوامر الإركاب تأتي ضمن حزمة الخدمات التي دشنتها منصة اعتماد مؤخراً ومنها “خدمات الميزانية ، سوق اعتماد ، المطالبات المالية ، خدمات التكامل ، التقارير والمؤشرات ، الاستعلام عن الراتب والمستحقات ، الضمان البنكي ، بيانات اعتماد ، إدارة الاستقطاعات ، التمويل وبيع المستحقات ، مزاد اعتماد”، مؤكداً أنه رغم المنجزات التي تتحقق في المنصة إلا أن عمليات التطوير والتحسين مستمرة.

من جانبه اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية العربية السعودية خالد البسام ، أن خدمة أوامر الإركاب يمثل مشروعاً هاماً من شأنه أن يسهم في تطوير وتيسير الخدمات ومعالجة هدر الوقت والجهد عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة للحصول على التذاكر ، منوهاً إلى تطور الخدمات الإلكترونية في الخطوط السعودية وتكاملها مع الجهات الحكومية الأخرى لتوفير أفضل الخدمات لمنظومة المؤسسات الحكومية.