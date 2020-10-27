التعليم توجه بالاحتفاء بذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين

وجهت وزارة التعليم، اليوم،جميع إداراتها وقطاعاتها في المناطق والمحافظات بالاحتفاء بذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم والذي يصادف يوم الاربعاء ٣/٤/١٤٤٢

جاء ذلك في تعميم لوزير التعليم وجهه لجميع قطاعات الوزارة واداراتها، حصلت الوئام على نسخة منه

وقال التعميم: ” نحتفل جميعا بذكرى البيعة السادسة في يوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر 446ه، الموافق 18-11-2020

لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم ملكا للمملكة العربية السعودية.

و دعا التعميم إلى إبراز ما تضمنته البيعة من الولاء والوفاء والسمع والطاعة وتعزيز ذلك في نفوس الطلبة ومنسوبي قطاعات التعليم.

ووجه التعميم القطاعات بإكمال ما يلزم ، وإعداد مواد إعلامية

مناسبة تتضمن المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين وما يوليه – أيده الله – من عناية واهتمام بأبنائه وبناته الطلبة والحرص على تعليمهم.