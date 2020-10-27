انطلاق مبادرة دعم الجنود المرابطين بالحد الجنوبي بتربة

أطلق أهالي محافظة تربه مبادرة دعم الجنود المرابطين بالحد الجنوبي بتسيير عدد ثلاث شاحنات محملة بعدد ( ٦٥٥٠ ) كرتون من التمور (٥٢،٥ طن).

جاء ذلك بناء على موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من شعور الأهالي وواجبهم الوطني تجاه جنودنا البواسل المرابطين على الحدود الجنوبية للبلاد تقديراً ووفاءً لما يبذلونه من تضحيات لوطنهم وقد قام سعادة محافظ تربه الإستاذ عبدالعزيز بن محمد المفرجي اليوم بتدشين المبادرة وإطلاقها لتسليمها لقيادة المنطقة الجنوبية.

وشكر المفرجي أمير منطقة مكة المكرمه لموافقته على هذه المبادرة التي تمت عن إيمانه بما قدمه ويقوم به جنودنا البواسل في حماية العقيدة والذود عن حياض الوطن .

وتقدم أيضاً بالشكر لنائب أمير منطقة مكة المكرمه على متابعته وتوجيهه الدائم لجميع المبادرات التي تصب في دعم الوطن والمواطن .

وفي نفس السياق وجه المفرجي شكره وتقديره لأهالي محافظة تربة على هذه المبادرة الوطنيه الغير مستغربه منهم و التي تعزز روح الانتماء للوطن .