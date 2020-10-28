اختراق الموقع الإلكتروني لحملة ترامب وقراصنة يعرضون كشف معلومات سرية

تعرض الموقع الإلكتروني لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاختراق لفترة وجيزة أمس الثلاثاء.

وتم استقبال زوار الموقع برسالة تقول إنه تم الاستيلاء على الموقع، وأن القراصنة حصلوا على أجهزة متعددة مع إمكانية الوصول إلى محادثات سرية لترامب وأفراد عائلته.

وجاء في رسالة على الموقع: اليوم هو الوقت الذي يمكن للعالم كله أن يقرر ما إذا كان يريد أن يعرف الحقيقة أم لا.

وأبلغت الرسالة زوار الموقع بأنه سيتم كشف تلك المعلومات إذا تم الدفع للقراصنة بالعملة المشفرة، أو أن الزوار يمكن أن يدفعوا مقابل عدم نشر المعلومات.

وبدا أنه تم استعادة موقع الحملة مساء الثلاثاء. ولم يعلق ترامب أو البيت الأبيض على عملية القرصنة.