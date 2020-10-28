استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 

شهدت أسعار الذهب في السعودية، استقرار خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا، مع هبوط مؤشر الدولار.

واستقر متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية عند 229.92 ريال ( 61.31 دولار)، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 201.18 ريال (53.65دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 172.44ريال (45.98 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 134.12ريال (35.77 دولار).

واستقر متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية عند 229.92 ريال ( 61.31 دولار)، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 201.18 ريال (53.65دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 134.12ريال (35.77 دولار).