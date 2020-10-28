حريق ضخم جنوبى تركيا و مسئولون يتهمون حكومة أردوغان

شهدت غابة الصنوبر الأحمر بريف منطقة أنامور في مرسين جنوبي تركيا، اندلع حريق ضخم، لسبب غير معروف، وتم إخلاء 50 منزلا ، وتضرر هكتارين بحريق جنوبي تركيا.

ورجح مسؤولون سياسيون أن حرائق هطاي مفتعلة ويرجحون تورط الحكومة وقامت السلطات المحلية بإرسال طائرتين هليكوبتر وفرق مديرية إدارة الغابات من مناطق أنامور وبوزيزي وجولنار وفرق إطفاء بلدية العاصمة أنقرة إلى المنطقة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ومع تزايد الخطر من انتشار الحريق، تم إجلاء 50 أسرة في الحي كإجراء احترازي، كما تم إغلاق طريق مرسين-أنطاليا السريع أمام حركة المرور، من جهة أخرى، تمت السيطرة على حريق ثان اندلع في منطقة الغابات في مدينة الإسكندرونة في ولاية هاطاي جنوبي البلاد لسبب غير معروف. وقامت فرق الدفاع المدني بإخماد النيران مستخدمة 5 سيارات لإطفاء الحرائق، مشيرة إلى أن زهاء هكتارين من مساحة الغابات تضررت في المنطقة.