الانهيار مستمر.. تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار

تواصل أسعار الليرة التركية تراجعها أمام الدولار والعملات الأساسية، وحققت العملة الأمريكية 6 قفزات في زمن قياسي بالسوق التركي.

وسجل الدولار الأمريكي رقما قياسيا جديدا أمام الليرة التركية، محققا 8.19 ليرة.

وبدأ سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق التركية خلال الـ24 ساعة الماضية عند 8.08 ليرة تركية، ليرتفع بعد عدة دقائق إلى 8.11، ثم سجل بعد ساعة نحو 8.13، وواصل ارتفاعه ليسجل بعد دقائق 8.14 ليرة، ثم 8.15 ليرة، ليستقر عند 8.16 ليرة، لكنها كانت استراحة قصيرة قبل قفزته السادسة، ليسجل 8.19 ليرة.

كما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الليرة التركية، ليحقق أرقاما قياسية، إذ سجل 9.69 ليرة تركية بعدما استقر عند 9.61، كما سجل جرام الذهب 498 ليرة، مرتفعا من 489.90.