مقذوف مسماري يخترق وجه عامل خمسيني.. و”سعود الطبية” تنقذه

سجلت مدينة الملك سعود الطبية إنجازًا طبيًا جديدًا؛ حيث تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الأوعية الدموية من إنقاذ حياة عامل خمسيني؛ وذلك بعد ارتداد مقذوف مسماري عليه يستعمل في البناء.

وأوضح رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة والمشرف على الحالة د.بندر القحطاني أن المصاب الخمسيني كان يستخدم مقذوفًا مسماريًا من التي تستعمل في البناء، وكان المقذوف موجهًا لإحدى الخراسانات، إلا أنه ارتد على وجه العامل من تحت الوجنة حتى اقترب من الفقرات العنقية العليا والمخ وعلى مشارف شريان حبل الوريد.

وأشار د.القحطاني إلى أنه تم نقل المريض للعمليات واستخراج المقذوف المسماري البالغ طوله 6 سم، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وخرج المريض من المدينة بحالة صحية جيدة.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية قد أكدت في وقت سابق على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من إصابات العمل، واستقبلت خلال عام قرابة 3 آلاف حالة، تضمنت بشكل عام : السقوط من الأماكن المرتفعة، وبتر أحد الأطراف بسبب الاستخدام غير السليم للأجهزة الحادة، وسقوط الأجسام الثقيلة على العاملين، والتعرض لإصابات نافذة في منطقة العنق والصدر والبطن، نتيجة ارتداد بعض الأجسام المعدنية، كما اشتملت الإصابات على الحريق الناتج من الاستخدام الخاطئ لبعض المواد الكميائية، بالإضافة إلى الصعقات الكهربائية بسبب وجود الأسلاك المكشوفة.

وشددت المدينة في هذا الاتجاه على ضرورة استخدام وسائل الحماية الشخصية و تحديث وفحص المعدات بشكل دوري، والتأكد من الحالتين النفسية والصحية للعاملين.