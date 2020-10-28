أمانة جدة إزالة 354 مخيماً مخالفاً على مساحة 424800 م2 بنطاق الجنوب

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع انتشار التعديات التي تساهم في بناء العشوائيات قامت أمانة جدة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية خلال الفترة من 17 إلى 19 من شهر صفر للعام الحالي 1442هـ بتنفيذ أعمال إزالة (354) من الخيمات العشوائية والتي أقيمت على أرض فضاء جنوب حي السنابل على امتداد طريق الليث على مساحة 424800 م.

وأوضع رئيس البلدية أ.تركي الذروي أن البلدية حصرت المخيمات العشوائية المخالفة وتم إشعار أصحابها بمخالفتهم الأنظمة ووضع ملصقات الإشعار بالإزالة بعد مهلة محددة ونظرًا لعدم تجاوبهم تمت إزالة المخيمات المخالفة.

مؤكداً أهمية تعاون المواطن والمقيم مع تعليمات الأمانة وعدم التعدي على الأراضي والمرافق العامة.