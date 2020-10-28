“اللاءات الثلاث” لم تفد السودان شيئا.. حميدتي: 90% من السودانيين يؤيدون العلاقات مع إسرائيل

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن 90% من الشعب يؤيد العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف “حميدتي” في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط، نشرته اليوم الأربعاء، أن “اللاءات الثلاث” التي أطلقها مؤتمر القمة العربية في الخرطوم عام 1967 (لا سلام لا مفاوضات لا اعتراف بإسرائيل) “لم تفد السودان شيئا”.

واعتبر أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية لا يمنعها من إقامة علاقات مع إسرائيل، مشددا على أن سلاح المقاطعة “بلا قيمة ولم يستفد منه أحد”.

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أن بلاده عانت من العزلة الدولية لأكثر من 27 عاما بسبب إدراجها على قائمة الإرهاب الأمريكية.

وشدد على أن الخرطوم تسعى “للتصالح مع العالم”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن “حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب وإقامة علاقة مع إسرائيل موضوعان منفصلان”، وأن بلاده لم تتعرض لابتزاز أمريكي بشأن العلاقات مع تل أبيب.

وأعلن السودان، الأحد الماضي، أنه توصل مع إسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما.