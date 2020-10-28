مصرع القيادي الحوثي محمد يحيى المداني في صنعاء

أفادت تقارير يمنية بمقتل القيادي الحوثي محمد يحيى المداني رئيس ما تسمى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، بعد 24 ساعة فقط من مصرع القيادي حسن زيد مسؤول ملف تجنيد الشباب في جماعة الحوثي الإرهابية ، خلال هجوم مسلح في أحد شوارع صنعاء؛ ما أدى إلى وفاته متأثرًا بجراحه.

وكان الجيش اليمني بدأ، أمس، عمليةً نوعيةً واسعة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًّا، في محافظة الجوف.

وحررت قوات الجيش اليمني، خلال العملية العسكرية، أجزاء واسعة شرق مدينة الحزم، وسط ضعف في صفوف الميليشيا الحوثية التي يلوذ عناصرها بالفرار.

وتواصل القوات اليمنية التقدم باتجاه مناطق ومواقع مهمة شرق مدينة الحزم. وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آلياتها، وفق موقع سبتمبر نت الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية.