وزير المالية : مجموعة العشرين اتخذت إجراءات مهمة لحماية أرواح وسلامة البشر في مواجهة الأزمة

أكد محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف إن 2020 سيظل من أكثر الأعوام الحافلة بالتحديات في ذاكرة الشعوب والحكومات والأفراد والاقتصادات على السواء فقد كان على معظم دول العالم مواجهة العديد من الضغوط والتحديات بعضها يرتبط بالصحة على خلفية تفشي الجائحة وبعضها يرتبط بالتقلبات الاقتصادية وجميعها ألقى بظلاله وتأثيراته الصعبة على الاقتصاد العالمي.

وقال محمد الجدعان في كلمته الافتتاحية أمام الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ 23 الذي يعقد افتراضيا خلال الفترة 26 – 28 أكتوبر والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية “إنه على الرغم من الأزمة غير المسبوقة التي لم يشهدها العالم منذ الكساد الكبير في 1930 إلا أن تجاوب المجتمع الدولي بقيادة مجموعة العشرين كان سريعا وعلى مستوى الحدث حيث اتخذ العديد من القرارات والإجراءات المهمة ليضع حماية الأرواح وسلامة البشر أولوية عالمية في مواجهة الأزمة”.

وأوضح وزير المالية أن مجموعة العشرين ضخت 11 تريليون دولار في شرايين الاقتصاد العالمي لاحتواء تداعيات الجائحة وتعهدت أيضا بـ 21 مليار دولار لسد فجوة التمويل قصيرة المدى في مجال الصحة العالمية وذلك لدعم مكافحة الجائحة.