“حان الوقت للتخلص من أردوغان”.. تغريدة لـ”ساويرس” يثير تفاعلا

أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريده كتبها باللغة الإنجليزية عن “التخلص” من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكتب ساويرس في تغريده: “حان وقت التخلص من أردوغان”، دون تقديم أي تفاصيل إضافية، لتنال التغريدة نحو 3.5 ألف تفاعل بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، مساء الثلاثاء.



وتأتي تغريدة ساويرس في الوقت الذي تواجه فيه تركيا توترات على صعيدين مختلفين، الأول هو مع فرنسا والتبادل المستمر للاتهامات مع بين أردوغان ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول قضية الرسوم التي اعتبرت “مسيئة” للنبي محمد ودعوات أردوغان لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

على الصعيد الآخر تستمر حملات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الشركات ورجال الأعمال الخليجيين من بينهم، عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرب السعودية لمقاطعة المنتجات التركية نظرا لمواقف أردوغان “المعادية” للمملكة، على حد تعبيره.