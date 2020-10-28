وزير الاستثمار: نعمل على تلبية كافة احتياجات المستثمرين

قال وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، إنه يتم تبادل الرؤى والأفكار حول المشهد الاستثماري الغني الذي تتمتع به المملكة مع مجموعة من القيادات العالمية والمهتمين بمجال السياحة والضيافة والاستثمار.

وأضاف الفالح، خلال جلسة حوارية بمؤتمر مستقبل الضيافة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار، أن المملكة لديها قطاع خاص قوي وأحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم، ولديها صندوق تنمية وطني قوي يوفر تمويلاً ودعماً للتنمية.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على ربط المستثمرين مع الجهات ذات العلاقة في أنحاء المملكة وتيسير أعمالهم، ومستعدة لتلبية كافة احتياجات المستثمرين.

ولفت وزير الاستثمار السعودي إلى أن المملكة توفر فرصاً غير مسبوقة للتحول بسرعة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

ونظمت المملكة العربية السعودي على مدى يومين 26 و27 أكتوبر / تشربن الأول الجاري مؤتمر “مستقبل السياحة” على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.