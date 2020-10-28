يؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالخط الأول في مواجهة الوباء.. “الغرف السعودية” تشيد بقرار تعويض الـ500 ألف ريال

أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس الوزراء المتعلق بصرف 500 ألف ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضح أن القرار يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بالعاملين في هذا القطاع، الذين يشكلون الخط الأول في مواجهة الوباء.

وقال العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «قرار مجلس الوزراء بصرف (500.000) ريال لذوي المتوفى بجائحة (كورونا) العامل في القطاع الصحي، سعوديًّا كان أم غير سعودي؛ يؤكد اهتمام حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله– بالعاملين في هذا القطاع، الذين يشكلون الخط الأول في مواجهة الوباء».

وقرر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، صرف (500.000) ريال لذوي مَن يُتوفَّى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًّا كان أم عسكريًّا، سعوديًّا كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتبارًا من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ(الفيروس) في 7/7/1441هـ.