“السيسي” عن الرسوم المسيئة: حرية التعبير تتوقف عندما يصل الأمر لجرح مشاعر مليار ونصف مسلم

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الإساءة للأنبياء والرسل “استهانة بقيم دينية رفيعة”، موجها حديثه للغرب: “كفى إيذاء لنا”، وذلك بعد أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا.

وأكد السيسي في كلمة له، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف “الرفض القاطع لأي أعمال عنف أو إرهاب من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز أو المقدسات الدينية”.

وأضاف أن “حرية التعبير يجب أن تتوقف عندما يصل الأمر إلى جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف شخص”، لافتا أن “الاستعلاء بممارسة قيم الحرية درب من دروب التطرف عندما تمس هذه الممارسة حقوق الآخرين”.

وأوضح “السيسي” أنه “في جميع الديانات يوجد متطرفين يسعون لإشعال الفتن وتغذية خطاب التناحر والفرقة”، وشدد على أن “قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين ستظل من أولويات المرحلة الراهنة”.

قال، أن الإسلام يعتمد على التعايش السلمى بين الناس جميعا، مشيرا إلى أن بناء الوعى الرشيد يتطلب تضافر جهود المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية، من أجل بناء الشخصية السوية القادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل وبين الحقائق والشائعات وبين الوعى الحقيقي والزائف.

وأضاف أنه يقدر دور المؤسسات الدينية في نشر الفكر المستنير ومواجهة الأفكار المغلوطة، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات تحتاج لمزيد من الجهود لاستكمال منظومة بناء الوعى للوصول إلى جميع شرائح المجتمع خلال المرحلة الفارقة في تاريخ امتنا والمنطقة من خلال دعم توفير المناخ المناسب لأداء الدور المرجو في المرحلة الحالية لدعم الخطاب الديني الوسطى المستنير.

وتابع الرئيس السيسي: “لقد وهبنا الله سبحانه وتعالى نعمة العقل التي ميز بها الانسان ودعانا من خلال تلك النعمة العظيمة إلى البحث والتدبر في السماء والأرض وإحكام في النظام وفرض علينا أن نصون هذه النعمة والمنحة الفريدة ونهانا أن نسيء إلينا أو نبتع أفكار هدامة بتعصب أعمى أو انصياع يسلب الإرادة والعمل”.

وقال الرئيس السيسي: “رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول جاءت انتصار للحرية حرية الايمان والاختيار والاعتقاد وحرية الفكر إلا أن تكل الحريات لم تأتى مطلقة حتى لا تحولها أهواء النفس البشرية لا إلى الفوضى تبيح التخريب والتدمير كما أن تلك الحريات ينبغي أن تقف عند حدود الأخرين تحترم الجميع .. فما قد يعتبر قيدا على الحريات أنها يصون تبرير التطرف تحت ستار الدين”.