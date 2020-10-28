مسؤول فلسطيني: مصر وافقت على البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

كشف المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة ترسيم الحدود البحرية بين فلسطين ومصر.

وقال محمد مصطفى لوكالة أنباء فلسطين، إن مصر أبدت استعدادها للبحث جدياً في ترسيم الحدود البحرية، وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الموضوع.

وأضاف المستشار الاقتصادي: “موضوع ترسيم الحدود قديم بناءً على طلب فلسطيني للأمم المتحدة، وقابله ملاحظات من دول الجوار”، لافتاً إلى أن “منتدى شرق المتوسط ساهم في تأكيد فكرة السيادة الفلسطينية وحقها في حدودها”.

وأوضح مصطفى، أن منتدى شرق المتوسط أكد أهمية تمكين الجانب الفلسطيني من استغلال حقل غزة مارين باعتباره أحد موارده للطاقة، وقد اعترفت إسرائيل بذلك وتعهدت بتمكين الجانب الفلسطيني من تطوير موارده.

وأودعت فلسطين في 2015 لدى الأمين العام للأمم المتحدة خريطة الحدود البحرية الفلسطينية، بما يشمل المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بعمق يزيد على 200 ميل (360 كيلومتراً) قبالة سواحل غزة.

وكانت مصر وقعت اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع كل من إسرائيل وقبرص واليونان، فيما وقعت إسرائيل اتفاقية ترسيم حدودها مع قبرص.