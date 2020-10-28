الإيسيسكو تعلن عن خطة طموحة لتطوير إستراتيجيات إدارة الموارد المائية في العالم الإسلامي

أعلن المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، أن المنظمة ستنفذ خطة طموحة خلال السنوات المقبلة تتضمن تحسين وتأمين إمدادات المياه النظيفة إلى ألف مدرسة في أرياف الدول الأعضاء، ودعم البحث العلمي والابتكار عبر تقديم 300 منحة دراسية لمساعدة الباحثين في الدول الأعضاء لتطوير وإيجاد الحلول المبتكرة في مجالات مختلفة، وإطلاق “جائزة الإيسيسكو للابتكار” لاختيار أفضل ابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا بالدول الأعضاء.

وأوضح المالك في كلمته الموجهة إلى قمة الابتكار الافتراضية 2020، التي عقدتها اليوم الرابطة العالمية لمنظمات البحث الصناعي والتكنولوجي، بشراكة مع الإيسيسكو، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن هذه الخطة تنص على تطوير برنامج جديد لنقل آليات الإدارة المستدامة للمياه، من أجل مواجهة تحديات ندرتها، وسد احتياجات الدول الأعضاء، ودعم المنتدى العالمي التاسع للمياه، الذي تستضيفه العاصمة السنغالية داكار العام المقبل.

و أكد على الأهمية التي توليها المنظمة للاستثمار في التقنيات والحلول المبتكرة لتوفير المياه، وتطوير أنظمة الإمدادات المائية وأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير خدمات النظافة، موضحا أن جائحة كوفيد 19، أظهرت أهمية ومدى احتياج الإنسان إلى المياه النظيفة للحماية من الفيروس، داعيا المنظمات الدولية والهيئات ومراكز الأبحاث والمعاهد المتخصصة في إدارة الموارد المائية إلى التعاون مع الإيسيسكو في هذا المجال الحيوي، لتحقيق الأمن المائي للدول الأكثر احتياجا.