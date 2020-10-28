أصبحت المراعي أول شركة في العالم تحصل على شهادة الجاهزية لمواجهة الأوبئة من معهد إيه آي بي الأمريكي للاستشارات؛ نظير تميزها في تطبيق أفضل الممارسات في ما يتعلق بسلامة الأغذية في أوقات الأوبئة.

وتؤكد الشهادة جاهزية المراعي وقدرتها على الالتزام بأفضل الممارسات المعترف بها لتحقيق سلامة الأغذية وجودتها، والحفاظ على صحة الموظفين وسلسلة التوريد، والمستهلكين.

ويعد معهد إيه آي بي إنترناشونال، مركزًا أمريكيًا رائدًا في تقديم التدريب المتخصص، والاستشارات في سلامة الأغذية، والجودة، بالإضافة إلى تطبيق أعلى معايير السلامة لمختلف الشركات حول العالم.

وقال عبدالله العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي:”إنّ المراعي، باعتبارها واحدة من الشركات الغذائية الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، تضع سلامة الأغذية وأمنها في صميم كل ما نقوم به لضمان تقديم أفضل المنتجات يوميًا لملايين المستهلكين الذين يثقون بعلامتنا التجارية.”

وأضاف: “تتيح هذه الشهادة لشركة المراعي أن تُظهر لكل من العملاء والمستهلكين التزامها التّام بتقديم منتجات الأغذية والمشروبات ذات المستوى العالمي، حتى في ظل أصعب الظروف.”

من جانبه، قال ستيف روبرت، نائب الرئيس العالمي للمبيعات والتسويق وابتكار المنتجات في أي آي بي إنترناشونال: “إنّ المراعي علامة تجارية رائدة ومؤثرة، وكونها أول شركة تحصل على شهادة الجاهزية لمواجهة الأوبئة يؤكد التزامها بجودة المعايير، واهتمامها المستمر تجاه موظفيها وعملائها ومستهلكيها.”

وأضاف: “إن العلامات التجارية الرائدة كالمراعي تدرك قيمة تطبيق أفضل الممارسات في الصناعة لدعم سلامة الأغذية وجودتها، وصحة الموظفين، واستمرارية الأعمال.

تعد المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، ويستهلك منتجاتها أكثر من 42 مليون مستهلك في منطقة الخليج العربي إضافة إلى مصر والأردن.