أحمد موسى يحصل على إجازة مدفوعة الأجر حتى يناير 2021

كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة حول موقف النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر السعودي.

وأعلن النصر، الاثنين الماضي، مغادرة أحمد موسى لصفوف الفريق، ليصبح فجأة بلا نادٍ.

وكشف موقع DAILY POST أن ما قدمه اللاعب لم يكن كافيا للإدارة والجماهير، لتعلن رسميا إنهاء عقد اللاعب، إلا أن القرار شابه الغموض، إذ أن اللاعب عقده ينتهي رسميا في يناير 2021، حيث من المحتمل أن يعود إلى أوروبا.

وبينت أن اللاعب حصل على إجازة مدفوعة الأجر حتى يناير المقبل. مؤكدة أن العقد لم يتم فسخه بعد.

وسجل الجناح النيجيري أحمد موسى في 58 مباراة 11 هدفًا وحصل على 14 تمريرة حاسمة ، بينما ساعد الفريق في الفوز بلقب الدوري السعودي 2018/2019 وكأس السوبر السعودي 2019.