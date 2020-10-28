عاجل .. مبعوث صندوق النقد لدى السعودية: جائحة #كورونا أثرت على قطاع النفط العالمي و المملكة فاعل رئيسي في هذا القطاع

بدأ منذ قليل اللقاء الافتراضي: “النمو الاقتصادي والاستدامة المالية في فترة ما بعد جائحة كورونا.” و الذي يتناول أثر الجائحة على الاقتصاد العالمي و على اقتصاد المملكة خاصة و كيفية مواجهة المملكة للجائحة.

و يتحدث في اللقاء وكيل وزارة المالية ومبعوث صندوق النقد لدى السعودية مع نخبة من المتحدثين عن جهود الحكومة في مواجهة كورونا وأثر الجائحة على الاستدامة المالية و الاقتصادين السعودي والعالمي.

و أكد مبعوث صندوق النقد لدى السعودية أن الجائحة أثرت على القطاع النفطي العالمي ، و المملكة فاعل كبير في هذا القطاع