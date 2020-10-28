ميركل تعلن إعادة إغلاق المطاعم بألمانيا بسبب تزايد إصابات كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن إعادة إغلاق المطاعم بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، وأعلنت ميركل إعادة إغلاق المطاعم بدءا من 2 نوفمبر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ألمحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إمكانية تشديد الإجراءات المتبعة لمحاصرة وباء كورونا كإغلاق المطاعم والمقاهى والمسابح وصالات اللياقة البدنية مع الإبقاء على المدارس ورياض الأطفال مفتوحة.

ومن المفترض أن تعرض المستشارة ميركل خطتها لرؤساء وزراء الولايات الذين سيصوتون بدورهم على القرار النهائي. يأتى ذلك بعد تسجيل ألمانيا حوالى 15 ألف إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.