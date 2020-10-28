المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى المرتزقة الموالين لتركيا في قره باغ إلى 217 قتيلًا

أفاد المرصد السوري،اليوم، بارتفاع عدد قتلى المرتزقة الموالين لتركيا في إقليم ناغورني قره باغ إلى 217 قتيلًا

و أكد المرصد وصول 25 جثة لمرتزقة قتلوا في معارك كاراباخ لريف حلب اليوم

و يحتدم الصراع المسلح الذي يدور في ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، بالرغم من الاتفاقات الثنائية لوقف إطلاق النار الموقعة في بداية أكتوبر. ويكشف عدد كبير من مقاطع الفيديو تواجد وتورط مرتزقة سوريين مدعومين من تركيا تم جلبهم إلى شمال شرق الإقليم لمساندة الجيش الأذري. وتنفي السلطات التركية والأذرية بشكل قطعي تورطها في انتدابهم بالرغم من شهادات عدد كبير من المقاتلين السوريين التي جمعتها وسائل إعلام دولية.