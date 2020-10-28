السلطات القطرية تعتقل مواطنا دون تهمة.. وجمعيات دولية تطالب بالإفراج عنه #محمد_السليطي

انتقدت منظمة العفو الدولية، اعتقال السلطات القطرية التعسفي للمواطن القطري محمد السليطي بعد انتقاده عبر “تويتر” قرار منعه من السفر.

وقالت المنظمة في خطاب لسفير قطر في بريطانيا، إن المواطن القطري معتقل تعسفيا لدى مكتب أمن الدولة القطري دون أمر اعتقال أو اتهام رسمي له، ما يجعل اعتقاله تعسفيا وهذه هي المرة الثانية، دون أي يصدر عن السلطات القطرية أي رد فعل.

وأدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قيام السلطات القطرية باعتقال المواطن محمد يوسف السليطي وإخفائه قسريا، بسبب ممارسة حقه في التعبير عن اعتراضه على قرار منعه من السفر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على تويتر.