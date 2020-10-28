إدارة بيراميدز تؤكد: تركي آل الشيخ لم تعد له علاقة بالنادي و لا يملك أي حصة فيه

أوضحت إدارة نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، عدم وجود علاقة حالية لرئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة،المستشار تركي آل الشيخ بالنادي.

وقال نادي بيراميدز في بيان رسمي اليوم الأربعاء: “نادي بيراميدز أولا وأخيرا هو ناد مصري ويهدف إلى المساهمة في تطوير ورفعة الكرة المصرية وأن يكون له تأثير إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي داخل مصرنا الحبيبة، والنادي به عدد كبير من المستثمرين على رأسهم الإماراتي سالم الشامسي.

و أكد بيراميدز أن المستشار تركي آل الشيخ لا يملك أي حصة باسمه بين مستثمري النادي وأن علاقته انتهت تماما منذ نهاية الموسم الماضي، ومع انتقال ملكية النادي لصالح الإدارة الحالية برئاسة سالم الشامسي والذي يبذل جهدا ضخما مع الإدارة التنفيذية لوضع بيراميدز في مكانة لائقة والمنافسة على جميع البطولات”.