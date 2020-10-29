تدشين حملة “الباحة تفحص” للتوعية والوقاية من حالات سرطان الثدي

دشن وكيل جامعة الباحة د . فارس الغامدي حملة “الباحة تفحص” التي تهدف إلى الحث على الكشف المبكر والتوعية بأهميته في الوقاية وعلاج حالات سرطان الثدي.

وأوضح استشاري الأورام الاستاذ المساعد بكلية الطب والمشرف على الحملة د . ماجد الغامدي أن هذه الحملة امتداد للحملة التي نظمت العام الماضي والتي شهدت حضور مكثف من الزوار للفحص في العيادات المتنقلة.

مشيرا بأن ظروف جائحة كورونا هذا العام حالت دون تنظيم العيادات المتنقلة والعديد من الفعاليات التي نظمت في حملة العام الماضي.

وأكد الغامدي بأن همة أطباء وطبيبات المستقبل نجحت في إيصال الرسالة عبر الحملة التي تمت المشاركة فيها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من المحتويات التوعوية التثقيفية ،مقدما شكره لمعالي مدير الجامعة على توجيهاته ومتابعته المستمرة والداعم للحملة وقف الشيخ أحمد بن سعيد القوم يرحمه الله .