تعليم الطائف:توزيع 1601 جهازاً لوحياً لطلاب وطالبات المتوسطة المسجلين في تكافل

أنهت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف توزيع الدفعة الثالثة من الأجهزة المُقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات المسجلين لديها والمخصصة في دفعتها الثالثة للمرحلة المتوسطة والبالغ عددها 1601 جهاز للبنين والبنات. وذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي والذي أشار إلى أن هذه الدفعة تم توزيعها على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المسجلين في برنامج تكافل وذلك بواقع 766 جهاز للبنين و 835 جهاز للبنات، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

حيث تولت إدارة التوجيه والإرشاد للبنين المشرفة على البرنامج آلية التوزيع بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن.

مؤكداً على الجهود الكبيرة لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي، مثمناً هذه البادرة غير المستغربة لدعم الطلبة وتلمس احتياجاتهم.

يذكر أن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف كان قد اطلع في وقت سابق على الأجهزة اللوحية المصروفة للطلبة التي تحتوي على جهاز لوحي مع شريحة بيانات، وبرشور تعريفي لكل طالب وطالبة.

وتم إرسالها لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية وفق الكشوفات المعتمدة، لتسليمها للطلاب والتنسيق في ذلك مع قادة وقائدات المدارس.