إصابة جديدة بـ #كورونا في الدوري الإنجليزي والضحية.. ظهير يونايتد

قال مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أولي جونار سولشار، إن المدافع أليكس تيليس أصيب بفيروس كورونا لكن لم تظهر عليه أي أعراض.

وغاب تيليس، المنضم إلى يونايتد من بورتو الشهر الحالي، عن التعادل دون أهداف مع تشيلسي ثم الفوز 5-0 على رازن بال شبورت لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وأبلغ سولشار الصحافيين “تيليس مصاب بفيروس كورونا لذا سيبتعد لعدة أيام. لا توجد أعراض لذا سيكون بخير. ويعود قريباً”.

ووجه الظهير البرازيلي الشكر للجماهير على دعمه.

وكتب في حسابه في انستجرام : أود القول إنني بحالة بجيدة وفي العزل وسأعود قريباً بكل قوة لمساعدة زملائي.