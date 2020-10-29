السلطات الأمريكية: قراصنة يحاولون تخريب أنظمة المستشفيات

حذرت السلطات الأمريكية من أن قراصنة إنترنت يحاولون إصابة أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمستشفيات ببرامج الفدية الضارة.

وأفاد تحقيق مشترك أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بأن هناك معلومات موثوقة بأن قراصنة إنترنت يستهدفون نظام الرعاية الصحية.

وقالت السلطات في بيان مشترك إن “الجهات الفاعلة الخبيثة” تستخدم برنامج الفدية المسمى “ريوك” في هجمات تؤدي إلى سرقة البيانات وتعطيل خدمات الرعاية الصحية.

ويقوم البرنامج عادة بتشفير محتويات أجهزة الكمبيوتر ويطلب فدية لتحرير البيانات.

كان هجوم من هذا النوع باستخدام برنامج “واناكراي” الخبيث قد ضرب مستشفيات بريطانية في مايو 2017.

ولا يزال المدى الدقيق للهجمات الحالية على المستشفيات الأمريكية غير واضح.

وبحسب تقارير إعلامية، تأثرت مستشفيات ولايات نيويورك وأوريجون ومينيسوتا.

وحذرت السلطات من أن الهجمات قد تكون مشكلة بشكل خاص للنظام الصحي حيث تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في الولايات المتحدة.