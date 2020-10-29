المواصفات السعودية تشترك في 70 لجنة فنية دولية جديدة لتعزيز حضورها الدولي

سجلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال العام 2020، حضوراً فاعلاً في اللجان الفنية بالمنظمات الدولية المعنيّة بالمواصفات وأنشطة التقييس.

حيث اشتركت الهيئة خلال الربع الثالث من العام 2020 فقط، في (70) لجنة فنية دولية جديدة معنية بإعداد المواصفات القياسية كعضو عامل (P-Member)، ليصبح مجموع اللجان الفنية التي تشترك بها الهيئة (382) لجنة فنية في جميع المنظمات الإقليمية والدولية التي تشترك بها المملكة العربية السعودية.

وتقود المواصفات السعودية تمثيل المملكة العربية السعودية في المنظمات الدولية المختصة، عبر تشجيع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، حيث تشارك المملكة في (195) لجنة فنية دولية كعضو عامل (P-Member) و (187) لجنة كعضو مراقب (O-Member).

يأتي ذلك بعد انتخاب المملكة العربية السعودية عضواً بمجلس إدارة منظمة التقييس الدولية (الايزو)، وكذلك توليها رئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك)، وحضورها الكبير في هيئة التقييس الخليجية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وغيرها من المنظمات.

يشار إلى أن المشاركة الفاعلة باللجان الفنية الدولية هو أحد مؤشرات القياس الرئيسية للاستراتيجية التي تستهدف المواصفات السعودية من خلالها الارتقاء بمكانة المملكة من خلال المشاركة الفاعلة في قيادة أنشطة التقييس الإقليمية والدولية.