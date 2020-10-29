لأول مرة.. ألمانيا: أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بكورونا 

أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 16 ألفاً و 774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في ألمانيا منذ بدء الجائحة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس حتى الآن 481 ألفاً و 13 حالة.

وقال المعهد إنه “تم تسجيل 89 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 10 آلاف و 272 حالة”.

ويأتي ارتفاع حالات الاصابة في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، الأربعاء، على فرض قيود واسعة النطاق خلال شهر نوفمبر(تشرين ثاني) المقبل لاحتواء تفشي الفيروس.