بتمويل فاق 3 مليارات ريال.. التنمية الاجتماعية يفصح عن إحصائيات الربع الثالث من 2020

مول 60 ألف مستفيد بنسبة نمو 68% عن الربع المماثل للعام السابق 2019

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن نتائجه للربع المالي الثالث من العام الحالي 2020م، وما تم اعتماده من تمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة، ومشاريعٍ للأسر المنتجة، وبرامج التمويل الاجتماعي، والعمل الحر، حيث تجاوز عدد المستفيدين (٦٠) ألف مستفيد ، وبتمويل فاق الـ3 مليار ريال ، وبنسبة نمو بلغت 68% عن الربع المماثل للعام الماضي 2019م .

وقد أفصح البنك في جانب دعمه لقطاع المنشآت للربع الثالث للعام الحالي 2020م عن اعتماده تمويل (723) منشأة بقيمة بلغت (1.5) مليار ريال ، ويظهر التقرير نسبة النمو في قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة بلغت 574% عن الربع المماثل لعام 2019م ،

كما موّل البنك أكثر من (8000) أسرة منتجة بقيمة تمويل بلغت (94) مليون ريال، بنسبة نمو 177% عن الربع السابق.

وفيما يتعلق بمنتج نفاذ للعمل الحر وهو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل والراغبين في زيادة دخلهم الشهري، فقد اعتمد البنك تمويل أكثر من (24) ألف مستفيد بقيمة بلغت (1.3) مليار ريال، تنوعت بين تمويل النقل التشاركي ممن يعملون عبر أنظمة توجيه المركبات ، وأصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية .

وعلى صعيد برامج التمويل الاجتماعي فقد موّل البنك أكثر من (23) ألف مستفيد بقيمة بلغت (1.2) مليار ريال، شملت تمويل منتج الزواج والأسرة والترميم ، وكنف المخصص لدعم السيدات ، حيث موّل البنك من خلال هذا المنتج (1270) سيدة بقيمة تجاوزت الـ (37) مليون ريال .

كما يحرص بنك التنمية الاجتماعية على رفع مستوى الوعي المالي وتعزيز وتشجيع ثقافة الادخار ، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، حيث بلغ عدد مشتركي برنامج زود الادخاري للأفراد والأسر المنتجة خلال الربع الثالث 2020 أكثر من (14.5) ألف مشترك ، بنسبة نمو 19% عن الربع المماثل في عام 2019م ، ليصل عدد مشتركي برنامج زود الادخاري لـ(50) ألف مشترك حتى نهاية الربع الثالث 2020، بمجموع مدخرات فاقت الـ ( 140) مليون ريال .

ويقدم بنك التنمية إلى جانب خدماته التمويلية عدداً من الخدمات غير المالية بهدف تنمية أفراد المجتمع اقتصادياً واجتماعياً ، من خلال إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة والبرامج والخدمات ، حيث دشّن البنك أحد أبرز الفعاليات التنموية لدعم وتحفيز الأسر المنتجة تمثّلت بفعالية (90 منتج بأيدي سعودية) ، ضمن مساهمات البنك للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني الـ90 بمنتجات مهنية وحرفية ونوعية أنتجت وصُنّعت بأيادي سعودية.

كما تم توقيع (13) اتفاقية مع شركاء التمويل متناهي الصغر من مختلف مناطق المملكة بقيمة بلغت (20) مليون ريال ، لتقديم التمويل ، وبناء القدرات والتدريب، وإنفاذ المنتجات للأسواق وتخصيص حاضنات الأعمال وغيرها، وقد شارك بهذه الفعالية أكثر من 140 أسرة منتجة ، بالإضافة إلى مشاركة البنك في(11) فعالية ، مكّن من خلالها أكثر من 80 منفذ بيع للأسر المنتجة كمهرجان التمور ببريدة والقويعية ، ومهرجان الرمان بالباحة، وغيرها من الفعاليات بمختلف مناطق المملكة.

كما قام البنك بتوقيع (8) اتفاقيات مع علامات تجارية ضمن برنامج الامتياز التجاري للراغبين في الاستفادة من تلك العلامات التي ثبت نجاحها في السوق وتتمتع بنسب ربحية عالية و نسب مخاطرة منخفضة، وذلك بمنحهم حق الامتياز من مانح الامتياز والذي يملك حق تشغيل الأنظمة لاستعمال اسمه التجاري .

ويسعى بنك التنمية الاجتماعية على توفير أفضل خدمات وبرامج التمويل والدعم والتمكين لعملائه، وإشراكهم في مسيرة التنمية والعطاء ومد جسور النماء ، بالتعاون مع الشركاء بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي بما يحقق الوصول والاستدامة ومواكبة توجهات القيادة الرشيدة في رؤيتها الطموحة 2030 .