قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمام البرلمان اليوم الخميس، إن فصل الشتاء سيكون صعبا وذلك بعد أن شرحت للنواب عشرات التدابير التي تهدف للسيطرة على أعداد الإصابات المتزايدة بالفيروس، لكنها أضافت أن الشتاء سينتهي في آخر المطاف.

وقالت “أربعة أشهر طويلة وصعبة، لكنها ستنتهي”.

وبعد يوم واحد من إعلان الإغلاق العام لمحاصرة الفيروس، حذرت ميركل من خطورة الوضع قائلة إن حالات الإصابة قد تفوق قدرات وحدات الرعاية المركزة في ألمانيا خلال بضعة أسابيع بسبب تزايد الإصابات.

وأضافت أن الاستعدادات جارية لتحصين المواطنين باللقاح في ألمانيا وأن الحكومة تعمل على وضع الإرشادات الخاصة بالفئات التي سيُتاح لها اللقاح.

وكانت ميركل أعلنت يوم الأربعاء أن ألمانيا ستفرض إغلاقا عاما لمدة شهر يشمل إغلاق المطاعم وصالات التمرينات الرياضية والمسارح في محاولة لاحتواء زيادة في الإصابات خوفا من ألا تستوعبها المستشفيات.

ونددت ميركل اليوم الخميس في دفاعها عن قرار الإغلاق العام بالساسة الشعبويين الذين يزعمون أن الفيروس غير ضار ووصفتهم بأنهم خطرون لا يتحلون بالمسؤولية.