النفط يُعمق خسائره لـ4% مع مخاوف الموجة الثانية للوباء

عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، ليهبط “برنت” أدنى 38 دولاراً، وسط مخاوف بشأن الطلب على الخام.

وارتفعت أسعار الخام في التعاملات المبكرة مستفيدةً من وقف الإنتاج في خليج المكسيك بسبب إعصار “زيتا” لكنها عاودت إلى النطاق الأحمر مرة أخرى.

وكانت أسعار النفط تراجعت 5.5 بالمائة وسط موجة بيعية في الأسواق العالمية بالأمس مع هلع المستثمرين من الموجة الثانية للوباء.

وبحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 4 بالمائة إلى 35.94 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.6 بالمائة إلى 37.72 دولار للبرميل.