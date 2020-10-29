حزب الشعب الآوروبى: آن الأوان كى يتحرك الاتحاد اقتصاديا ضد أردوغان

أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبى، مانفريد ويبر، فى البرلمان الأوروبى، ضرورة الحاجة إلى مزيد من الإجراءات وعدم الاكتفاء بالكلمات والتحذيرات ضد تركيا من جانب الاتحاد الأوروبى، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين أنقرة وأوروبا.

وفى حديثه إلى يورونيوز، دعا ويبر بروكسل إلى استخدام قوتها الاقتصادية ضد تركيا، ويجب أن نتحرك الآن، فالكلمات لم تعد كافية، ويجب علينا استخدام قوتنا المالية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى أهم بكثير بالنسبة لتركيا من تركيا بالنسبة لنا” .

وصرح زعيم حزب الشعب الأوروبى، أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يتكلم بصوت واحد، وشدد على أن “القضية ليست يونانية ولا قبرصية ولا فرنسية، إنها أوروبية.

وقال مانفريد: “إذا منع الرئيس أردوغان استيراد المنتجات الفرنسية إلى تركيا، فعليه أن يفهم أن هذا جزء من الاتحاد الجمركى والاتفاقية العامة بين الاتحاد الأوروبى وأنقرة، على أن تكون جميع المنتجات الأوروبية مجانية الوصول إلى السوق التركى”.

ولا يمكن الفصل بين المنتجات الفردية وهذا هو السبب فى أنها هجوم كبير على مبدأ الاتحاد الجمركى، وعلى المجلس الأوروبى القادم أن ينظر في إعادة صياغة الاتحاد الجمركى الحالى.