مصر تدين قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق طائرات مفخّخة لاستهداف أراضي المملكة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، مواصلة قيام ميليشيا الحوثي بشن هجمات إرهابية من خلال إطلاق طائرات مفخّخة بدون طيار لاستهداف أراضي المملكة العربية السعودية.

وتؤكد مصر مجدداً وقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية في ما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما يُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة شعبها الشقيق، مستنكرةً تكرار تلك الهجمات الخسيسة من جانب ميليشيا الحوثي والتي تتصدى لها بشكل فعّال القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من خلال اعتراض وتدمير تلك الطائرات.