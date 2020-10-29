أمانة جدة تغلق 9 مطاعم ومقاهٍ مخالفة للتعليمات البلدية

أغلقت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات الأمنية تسعة مطاعم ومقاهٍ مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية وغير ملتزمة بلائحة الحد من التجمعات والتباعد الاجتماعي خلال أزمة كورونا، فيما ضبطت مطعما يقدم المعسلات في ظل استمرار قرار منعها خلال الجائحة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري، أن فرق الرقابة البلدية بمشاركة الجهات الأمنية أغلقت المطاعم والمقاهي في نطاق بلديات شرق ووسط وجنوب المحافظة لمخالفتها الأنظمة والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مبينا أن أحد المطاعم مارس تقديم المعسلات في ظل استمرار منعها كإجراء احترازي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين في ظل الجائحة.

وبين أنه جرى تكليف البلديات الفرعية والإدارة العامة للخِدْمات البلدية للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية.