وزارة التعليم تدرّب مشرفي ومعلمي اللغة الإنجليزية على سلسلة كتب “ماجروهيل”

تعتزم وزارة التعليم، ممثلةً بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالتعاون مع مركز تطوير المناهج، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، تدريب أكثر من 1000 معلم ومعلمة للغة الإنجليزية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة على سلسلة ماجروهيل (McGraw Hill).

وأكدت وزارة التعليم، أن الدورات المنفذة تستهدف كذلك مشرفي ومشرفات مادة اللغة الإنجليزية، والتي تأتي بعد اعتماد تطبيق سلسلة ماجروهيل في جميع المراحل الدراسية والصفوف التي تدرّس بها مادة اللغة الإنجليزية، وذلك بمعدل جلستين تدريبيتين للمشرفين، و(5) جلسات تدريبية للمعلمين في كل مرحلة دراسية، لكل من الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

ووجهت وزارة التعليم، كافة إداراتها بترشيح مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية من كل مرحلة دراسية من المراحل الثلاث؛ وفق المخصص لكل إدارة، على أن ترسل الترشيحات عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://forms.gle/hdXEEa4QBFqbPszV9 في موعد أقصاه الأحد 15/ 3/ 1442هـ.