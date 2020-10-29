جمعية حماية المستهلك تحذر من تخفيضات اكسترا

حذرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الخميس، من تخفيضات اكسترا.

وقالت في إنفوجرافيك توضيحي عبر حسابها على “تويتر”: “فيه تخفيض منطقي وفيه تخفيض إكسترا.. خليك مركز واكشف التخفيض الوهمي لأنك واع”.

وأوضحت أن العروض المضللة تعد مخالفة، ويمكنك تقديم البلاغ لوزارة التجارة عبر الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

ولاقت التغريدة، تفاعلًا كبيرًا، وعلق “أبو فيصل”، قائلًا: “تصفحت نشرة العروض وللأسف اكتشفت أنها فعلًا وهمية طبعًا تأكدت من ذلك بعد أن قمت بمقارنة أسعارهم بأسعار السوق”.

وتابع: “المنتجات المخفضة محدودة جدًا أما باقي المنتجات فهي بلا تخفيض بالعكس بعضها أعلى سعر من السوق، أيضًا قارنت بين أسعارهم هذه السنة بالسنة الماضية وجدت زيادة أكثر من 30%”.