تدشين الفاقد التعليمي للطالبات في تعليم الطائف

رعى المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي اليوم الخميس ملتقى التحول الرقمي وفضاء التقنية الذي نظمته وأقامته المتوسطة الحادية عشرة عبر التيميز بمتابعة وإشراف وحدة تطوير المدارس “بنات”، وحضور مساعدة المدير العام مها الزايدي، ومديرة وحدة تطوير، والعديد من القيادات التعليمية، بهدف نقل تجربة المدرسة الناجحة في التعليم عن بعد من خلال تحسين بيئة التعليم الإلكترونية.

وأكد المدير العام في كلمته أن هذا الملتقى هو نتاج عمل متواصل من فريق العمل برئاسة قائدة المدرسة ومتابعة مشرفة وحدة تطوير المدارس، مشيرًا إلى ماعكسته تجربة المدرسة الناجحة في خلق بيئة جاذبة أمتعت المعلم والمتعلم، وأسهمت في خلق الدافعية للتعلم في إطار تقني جاذب، معرجًا على الدور المحوري لقائدة المدرسة وفريق العمل ومتابعة وحدة تطوير في ذلك، ومؤكدًا في ختام كلمته على فخر تعليم الطائف بهذه النماذج المشرفة.

ثم دشن اللهيبي ” الفاقد التعليمي الإلكتروني” وتابعت الحاضرات آلية العمل، وتتبع حصر الفاقد، إضافة إلى تحديد المهارات حسب المنهج، وإتاحة الوصول للمهارات والاختبارات والخطط العلاجية الممكنة بإجراءات تقنية تفاعلية.

وقد تناول الملتقى العديد من المحاور

ناقشت تركيز الفاعلية في التعليم عن بعد من خلال استعراض الفصول الافتراضية، ومحاكاة الواقع بتصاميم ذات سمات تعكس شخصية المعلمة وطبيعة المادة، أسهمت في خلق بيئة تعليمية تقنية جاذبة للمعلم والمتعلم، ومحفزة للتعليم، كما تناول الملتقى إدارة الصف الإلكتروني باستخدام تطبيقات ووسائط تقنية وأدوات متاحة لإحداث دافعية للتعلم وتفاعل نشط بين عناصر العملية خلال الحصة الدراسية عن بعد، استعرض بعدها الملتقى التقويم عن بعد وأدواته و آلية العمل به، وعرض مخرجات الورش التدريبية للمعلمات والطالبات من تصميم فصول افتراضية ومكتبات الفصول، واختتم اللقاء بتكريم وحدة تطوير لفريق العمل والقائمات على الملتقى.