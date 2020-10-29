تونس تفتح تحقيقا لشبهة تنفيذ أحد مواطنيها لهجوم نيس في فرنسا

نقلت قناة “العربية” عن وكالة أنباء تونس، أن السلطات التونسية فتحت تحقيقا فى شبهة تنفيذ تونسى لجريمة خارج الوطن، على خلفية الأخبار المتداولة عن منفذ هجوم مدينة نيس الفرنسية، الذى وقع صباح اليوم الخميس، وراح ضحيته 3 أشخاص.

وكانت مصادر فرنسية، قالت، فى وقت سباق، مساء اليوم الخميس، أن منفذ هجوم نيس الإرهابى، مهاجر غير شرعى تونسى، يبلغ من العمر 21 عاما، جاء إلى فرنسا من إيطاليا، فى شهر أكتوبر، بطريقة غير شرعية.

وقتل 3 أشخاص من بينهم اثنين قتلا نحرا، وجرح آخرون على يد شخص يحمل سكينا وتم اعتقاله، صباح اليوم الخميس، بحسب مصدر حكومى، بالقرب من كنيسة نوتردام فى مدينة نيس الفرنسية، فيما أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق فى الهجوم.