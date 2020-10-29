شاهد.. اللقاح “السعودي – الصيني” في انتظار إجازة “الغذاء والدواء”.. وهذه أعراضه الأوّلية

ينتظر اللقاح “السعودي – الصيني” لعلاج فيروس كورونا المستجد، إجازة الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد دخوله المرحلة الثالثة من التجربة السريرية، بحسب أحد المسؤولين.

وقال في حديث مع قناة “الإخبارية”: إنه يوجد حاليًا في المملكة لقاح (كيمارك) بعد توقيع اتفاقية بين مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية مع شركة صينية ساينوفاك.

وأكد أن اللقاح حصل على الإجازة من ناحية التعامل في الأخلاقيات الطبية السريرية عن طريق مركز الملك عبد الله للحرس الوطني.

وتابع: لكن اللقاح في انتظار الموافقة النهائية من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبالتالي وصل للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية”.

وأشار إلى أن اللقاح لم يسبب أي مشاكل صحية أو أعراض سوى حرارة وصداع خفيف.